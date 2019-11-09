هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 12:29 م

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في بغداد يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم السبت إن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003" لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية.

وأضاف في بيان "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وتابع "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية".

وأكد رئيس الوزراء أيضا في البيان إجراء "تعديل وزاري مهم" في الأيام القليلة القادمة.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين وراية جلبي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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