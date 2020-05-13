القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك يوم الأربعاء إن مفتاح إحلال السلام في اليمن هو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء تمرد الميليشيات المسلحة. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله إن "المفتاح الحقيقي والوحيد لاحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وانهاء تمرد المليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت".
كان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي قد أعلن في 25 أبريل نيسان إقامة إدارة ذاتية في عدن ومناطق جنوبية أخرى مما هدد باستئناف صراع مع الحكومة المدعومة من السعودية في الحرب متعددة الأطراف باليمن.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)