هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 06:18 م

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بكين يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

إسلام أباد (رويترز) - قال مسؤولان حكوميان يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيتوجه إلى طهران بعد أسابيع من طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وأكد مسؤول كبير في مكتب خان وآخر في وزارة الخارجية أن من المقرر أن يزور خان إيران جارة بلاده في مطلع الأسبوع. ولم يتضح بعد ما إذا كان خان قد وافق على القيام بدور الوسيط.

وقال المسؤول بمكتب خان "رئيس الوزراء يتوجه إلى إيران غدا أو الأحد على الأرجح."

وتحدث المسؤولان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن وزارة الخارجية لم تصدر إعلانا رسميا بعد.

وكان محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قال يوم الخميس إن خان قد يزور إيران والسعودية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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