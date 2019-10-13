هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 12:03 م

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يلقي كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.

دبي (رويترز) - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الأحد في طهران إن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتسهيل إجراء محادثات بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية، مضيفا أنه سيتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء.

ومضى خان قائلا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، "لا تريد باكستان صراعا بين إيران والسعودية... يسرني تسهيل محادثات بين طهران والرياض... يحدوني أمل كبير لأني أجريت محادثات بناءة مع الرئيس (الإيراني)".

ووصل خان إلى طهران يوم الأحد، وسيلتقي في وقت لاحق بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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