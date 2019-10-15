لندن (رويترز) - قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمال سوريا.
وأضافت المتحدثة في بيان بعد لقاء المسؤولين في لندن يوم الثلاثاء "رئيس الوزراء والأمين العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمال سوريا".
وقالت "أكد الزعيمان قيمة تركيا كشريك في حلف شمال الأطلسي ويدركان الدور الذي تلعبه في دعم اللاجئين جراء الصراع السوري... لكن يشددان على ضرورة إنهاء العملية التركية في سوريا".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)