هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 04:20 م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في لندن يوم الاربعاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

لندن (رويترز) - قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمال سوريا.

وأضافت المتحدثة في بيان بعد لقاء المسؤولين في لندن يوم الثلاثاء "رئيس الوزراء والأمين العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمال سوريا".

وقالت "أكد الزعيمان قيمة تركيا كشريك في حلف شمال الأطلسي ويدركان الدور الذي تلعبه في دعم اللاجئين جراء الصراع السوري... لكن يشددان على ضرورة إنهاء العملية التركية في سوريا".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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