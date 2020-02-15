هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 10:03 م

رئيس الوزراء التونسي ‭المكلف إلياس ‭الفخفاخ يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة تومس يوم 24 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

من طارق عمارة

تونس (رويترز) - قدم رئيس الوزراء التونسي‭‭‭المكلف ‬إلياس ‭‭‭الفخفاخ ‬‬‬يوم السبت تشكيل حكومته المقترحة ولكنه قال إنه سيواصل التشاور مع الاحزاب بعد رفض حزب النهضة وهو أكبر حزب في البرلمان للحكومة المقترحة وسط توتر سياسي حاد.

وتحتاج الحكومة المقترحة -التي قد يدخل الفخفاخ بعض التعديلات عليها-الحصول على موافقة البرلمان خلال أسبوعين على أقصى تقدير. وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان سيدعو الرئيس الى انتخابات مبكرة.

وتضم الحكومة المقترحة نزار يعيش وزيرا للمالية‭‭‬‬‬‭‭‭ ‬‬‬ونورالدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع وهشام المشيشي وزيرا للداخلية.

‭‭‭ ‬‬‬ورفضت النهضة التي لديها 53 نائبا في البرلمان تشكيلة الحكومة وقالت إنها لا تتناسب مع حجمها كأكبر حزب وطالبت بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أي حزب في إشارة الى قلب تونس الذي رفض الفخفاخ ضمه الى الائتلاف الحكومي.

وقال الفخفاخ في كلمة للشعب بثها التلفزيون الرسمي في إشارة لقرار النهضة عدم المشاركة في الحكومة وعدم التصويت لها " هذا الخيار الصعب يضع البلاد أمام وضعية صعبة.. وقررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من وقت لأخذ التوجه المناسب".

‭‭‭ ‬‬‬وقال حزب قلب تونس وهو القوة الثانية في البرلمان إنه لن يصوت لحكومة الفخفاخ.

‭‭‭ ‬‬‬وتضم الحكومة المقترحة وزراء من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وحزب النهضة وحزب البديل إضافة لمستقلين.‭‭‭ ‬‬‬

وتحتاج الحكومة لموافقة 109 نواب وهو أمر لا يبدو سهل المنال في ظل جبهة رفض قوية من أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الدستوري الحر.

وفي حال فشلت الحكومة سيدعو الرئيس الى انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وتواجه تونس وضعا اقتصاديا صعبا وتحتاج تمويلا ضخما لانعاش اقتصادها العليل وسط ضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبونها بإصلاحات لا تحظى بشعبية.

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(تغطية صحفية طارق عمارة-إعداد أحمد صبحي خليفة)

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