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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 11:43 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:43

رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد يتحدث في مؤتمر صحفي. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)