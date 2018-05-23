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رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في فرنسا يوم 23 أبريل نيسان 2018. تصوير: ستيفين ماه - رويترز.

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باريس (رويترز) - قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الأربعاء إن فيليب ألغى رحلة مقررة لإسرائيل نظرا لأمور متعلقة بالسياسة الداخلية يتعين التعامل معها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مصدر دبلوماسي فرنسي أنه كان من المقرر أن يزور فيليب إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنهاية مايو أيار.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)

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رويترز