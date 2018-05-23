محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 12:59 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:59

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في فرنسا يوم 23 أبريل نيسان 2018. تصوير: ستيفين ماه - رويترز. (reuters_tickers)