رئيس وزراء كندا يقول إن بلاده تجري محادثات دبلوماسية مع السعودية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 02:02 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:02

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في أوتاوا يوم 20 يونيو حزيران 2018. تصوير: كريس واتي - رويترز (reuters_tickers)