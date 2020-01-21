هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 09:46 م

رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب يتحدث في القصر الرئاسي في بعبدا يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عزاقير-رويترز.

بيروت (رويترز) - تعهد رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب يوم الثلاثاء بتعامل حكومته مع مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.

وفي كلمة بعد فترة قصيرة من توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، قال دياب إن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك