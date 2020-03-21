هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 07:54 م

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يغادر عقب القاء خطاب عبر التلفزيون في بيروت يوم 7 مارس اذار 2020. صورة لرويترز.

بيروت (رويترز) - طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من قوات الأمن يوم السبت فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات وذلك في إطار جهود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة للأمة إن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش داعيا اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا "للضرورة القصوى".

وحذر دياب من أن عدد الإصابات المتزايد "يُنذر بخطر داهم يهدّد مجتمعنا" مشيرا إلى أن وزارة الصحة سجلت يوم السبت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 29 بالمئة مقارنة بيوم الجمعة مما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 230 شخصا. وتوفي أربعة أشخاص في الشهر الماضي.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت حالة طوارئ طبية في وقت سابق وأمرت بإغلاق البلاد بما في ذلك المطار.

ويحذر الخبراء من أن منظومة الرعاية الصحية اللبنانية غير جاهزة بعدما أدت أزمة مالية ونقص العملة الأجنبية على مدار أشهر إلى استنزاف امداداتها الحيوية .

وقال رئيس الوزراء يوم السبت إن "وزارة الداخلية وقيادة الجيش وجميع الأجهزة الأمنية ستعلن الخطط التنفيذية الملزمة التي تحفظ صحّة اللبنانيين وحياتهم".

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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