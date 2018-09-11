رئيس وزراء لبنان يقول إنه لا يسعى للثأر لوالده
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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يتحدث للإعلام في لاهاي يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء(reuters_tickers)
لاهاي (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء إنه لا يسعى للثأر لمقتل والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 وإنه سيعمل على الحفاظ على استقرار بلاده.
وأدلى بتصريحاته في الوقت الذي تقدم فيه المدعون بالمرافعة الختامية في القضية المقامة أمام محكمة دولية ضد أربعة مشتبه بهم متهمين بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)
رويترز