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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 01:39 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:39

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يتحدث للإعلام في لاهاي يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء (reuters_tickers)