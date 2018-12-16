رئيس وزراء ماليزيا: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 12:49 م

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مقابلة مع رويترز في بوتراجايا يوم 19 يونيو حزيران 2018. تصوير: لاي سنيغ سين - رويترز

بانكوك (رويترز) - انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الأحد تحرك استراليا للاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل قائلا إن مثل هذا الاعتراف "ليس من حق" الدول.

وجاءت خطوة استراليا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار وهو ما أغضب الفلسطينيين والعالم الإسلامي وأصاب حلفاء غربيين بالإحباط.

وقال مهاتير لرويترز على هامش مؤتمر في بانكوك "ينبغي أن تظل القدس على ما هي عليه الآن وليس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "دائما ما كانت القدس تابعة لفلسطين، وبالتالي فما الداعي لاتخاذ مبادرة بتقسيم القدس التي لا تنتمي لهم... ليس لديهم أي حقوق".

وتدعم ماليزيا، وغالبية سكانها من المسلمين، حل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل منذ وقت طويل.

ووضع القدس من أكبر العقبات في طريق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها الموحدة بما في ذلك شطرها الشرقي الذي ضمته في حرب عام 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وتراجع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بذلك عن السياسة التي تنتهجها بلاده إزاء الشرق الأوسط منذ عشرات السنين لكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس على الفور.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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