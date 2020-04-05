هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 01:07 م

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات في دبي يوم 16 فبراير شباط 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

دبي (رويترز) - قال رئيس وزراء الإمارات على تويتر بعد اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الدولة على تويتر "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات... بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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