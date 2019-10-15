هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 12:11 م

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في صورة من أرشيف رويترز.

لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الثلاثاء إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف للبرلمان "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".

وتابع "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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