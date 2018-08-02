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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 11:38 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:38

جنود إسرائيليون في دورية عند خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا عند حدود الجولان يوم 26 يوليو تموز 2018. تصوير: عمار عوض - رويترز. (reuters_tickers)