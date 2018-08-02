راديو إسرائيل: ضربة جوية تقتل 7 مسلحين بالجولان السورية
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جنود إسرائيليون في دورية عند خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا عند حدود الجولان يوم 26 يوليو تموز 2018. تصوير: عمار عوض - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - ذكر راديو إسرائيل يوم الخميس أن إسرائيل قتلت سبعة مسلحين في ضربة جوية على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان.
ولم يشر التقرير إلى مصادر.
وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال ليل الأربعاء قائلا إنها استهدفت "عددا من العناصر الإرهابية المسلحة في جنوب هضبة الجولان السورية".
ولم يذكر بيان الجيش ما إن كان قد سقط قتلى أو جرحى.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا يوم الخميس أن الاشتباكات استمرت بين الجيش السوري ومتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في تلك المنطقة.
ولم يرد بعد رد من الحكومة السورية على التصريحات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "عثر على أحزمة ناسفة وبندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 في المنطقة" بعد الضربة الجوية دون أن يحدد كيفية العثور عليها.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز