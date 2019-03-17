هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 10:39 ص

القدس (رويترز) - ذكر راديو إسرائيل أن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب اثنان في هجوم فلسطيني بأسلحة نارية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال تلفزيون القناة 13 إن الهجوم بدأ عندما استولى فلسطيني على سلاح من إسرائيلي عند تقاطع للطرق قرب مستوطنة أرييل اليهودية ثم أطلق عليه النار.

وأضاف تقرير القناة أن المهاجم أطلق النار بعد ذلك على إسرائيلي آخر وسرق سيارته ولاذ بالفرار وفتح النار على محطة للحافلات عند تقاطع آخر مما أسفر عن إصابة إسرائيلي ثالث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن إطلاق النار وقع عند تقاطع أرييل-جيتاي وإن القوات تبحث عن منفذ الهجوم.

وذكر راديو إسرائيل أن شخصا قُتل وأصيب اثنان أحدهما إصابته خطيرة.

ونفذ فلسطينيون، الكثير منهم بشكل فردي ودون أي انتماء لفصائل فلسطينية مسلحة، سلسلة من الهجمات في الضفة الغربية في أواخر عام 2015 وفي 2016 لكن معدل تواتر مثل تلك الهجمات قل منذ ذلك الحين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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