هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2020 11:57 ص

أشخاص يسيرون بجوار مركز خدمة تابع لشركة سيريتل المملوكة لقطب الأعمال السوري رامي مخلوف بعد تعرضه للنهب في درعا في 21 مارس آذار 2011. أرشيف رويترز

عمان (رويترز) - قال رامي مخلوف، قطب الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات، يوم الأحد إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.

وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".

ومخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ويعتبر بشكل كبير جزءا من الدائرة الداخلية للرئيس. ولدى مخلوف امبراطورية أعمال تتنوع من الاتصالات وحتى العقارات والمقاولات وتجارة النفط. ويقول مسؤولون غربيون إنه لعب دورا كبيرا في تمويل الأسد خلال الحرب.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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