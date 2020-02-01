القاهرة (رويترز) - أبدى رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يوم السبت تأييده لاختيار محمد علاوي رئيسا للوزراء قائلا في بيان إن "الشعب هو من اختاره" وإن هذه "خطوة جيدة" للعراق.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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