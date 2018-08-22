رجل دين إيراني كبير: إيران ستستهدف حلفاء واشنطن إذا هاجمتها أمريكا
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صورة من أرشيف رويترز لرجل الدين الإيراني أحمد خاتمي يلقي خطبة خلال صلاة الجمعة في طهران. صورة لرويترز (تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط.)(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - حذر رجل دين إيراني كبير الولايات المتحدة يوم الأربعاء من أنها إذا هاجمت إيران فسيتم استهداف حلفائها في المنطقة بما في ذلك إسرائيل.
وأضاف أحمد خاتمي أثناء صلاة العيد في طهران أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات مباشرة مع زعماء إيران غير مقبول.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن خاتمي قوله "يقول الأمريكيون: يجب عليكم القبول بما نقوله في المحادثات. هذا ليس تفاوضا بل ديكتاتورية. ستقف الجمهورية الإسلامية والأمة الإيرانية في وجه الديكتاتورية".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز