هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 11:18 ص

محتجون عراقيون ضد الحكومة في بغداد يوم الخميس. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن رجل دين إيرانيا بارزا اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق لعرقلة مراسم أربعينية الحسين التي تعد من أهم المناسبات الدينية لدى الشيعة وتقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الدامية في أنحاء العراق إلى 44 شخصا يوم الجمعة.

وقال آية الله محمد إمامي كاشاني في خطبة ألقاها "العدو عقد العزم على (مواجهة) الأمة الإسلامية، أمريكا والصهيونية...تستهدفان الأربعينية والعراق وتثيران أزمة لأنه من الصعب عليهما قبول وجود ملايين (الزوار الشيعة) في كربلاء‭"‬.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك