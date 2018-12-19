ردا على ترامب.. بريطانيا تقول الدولة الإسلامية لا تزال تمثل تهديدا

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 11:23 م

لندن (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الأربعاء إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثل تهديدا حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التنظيم مني بالهزيمة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه. داعش، حتى وإن كانت بلا أراض، ستظل تهديدا".

وأضاف البيان "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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