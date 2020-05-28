هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 10:16 م

القاهرة (رويترز) - قال تنظيم الدولة الإسلامية في رسالة صوتية يوم الخميس إن وباء فيروس كورونا عقاب أنزله الله على أعدائه وتعهد بشن المزيد من الهجمات.

وعرَف الرجل في التسجيل الصوتي الذي نشر على مواقع للمتشددين نفسه بأنه المتحدث باسم الدولة الإسلامية أبو حمزة القرشي. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل.

وقال "أرسل الله بقدرته على اتباع فرعون طواغيت هذا الزمان وأشياعهم واتباعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابا من عنده هو أضعف مخلوقاته لا تراه الأعين وقد حير العالم بأسره وعلى رأسهم الطواغيت والجبابرة".

وأضاف "فاليوم دارت عليكم الدوائر... نحن نفرح اليوم على ما أصابكم من عذاب الله".

وهذا هو التسجيل الصوتي الثالث للتنظيم المتشدد منذ اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا بعد مقتل أبو بكر البغدادي على أيدي قوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث مخاطبا مقاتلي الدولة الإسلامية "أعدوا للمرحلة القادمة ما تستطيعون من القوة ومن رباط الخيل... نوصيكم بالشدة على أعداء الله الكفرة خاطبوهم بالسيوف المرهفات وسيروا الغزوات... لا تتركوا يوما يمر على المرتدين وأسيادهم إلا ونغصت عليهم عيشهم فاكمنوا لهم في الطرقات".

ولم يذكر أهدافا محددة، لكنه ذكر دولا ينشط فيها التنظيم مثل سوريا والعراق فضلا عن غرب أفريقيا.

ويكافح التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه وتطوير استراتيجية جديدة منذ مقتل البغدادي. وفقد التنظيم آخر معاقله في سوريا العام الماضي بعد هزيمته من قبل في العراق.

وقال موقع سايت الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن التسجيل الصوتي يبدو حقيقيا. وأضاف "يردد المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية المشاعر الجهادية التي تشير إلى أن كوفيد-19 عقاب إلهي".

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق وأحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك