هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 05:33 م

من مروة رشاد وعزيز اليعقوبي

الرياض/دبي (رويترز) - كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها "لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات"، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل نيسان وحتى نهاية العام.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين طُلب منهم تعليق عقودهم.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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