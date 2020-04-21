هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 12:53 م

رجل يرتدي حلة واقية يرش المطهرات على رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لدى وصوله لحضور جلسة برلمانية بقصر اليونسكو في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر. وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.

وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى مكتب على المسرح مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش أعضاء البرلمان مشروعات قوانين منها قانون ينظم زراعة نبات القنب لاستخدامه للأغراض الطبية، وقانون عفو مثير للجدل، واقتراح برفح الحصانة من المحاكمة عن الوزراء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك