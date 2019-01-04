رغم خطط انسحاب أمريكا.. القوات المدعومة من واشنطن ما زالت تقاتل في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 05:44 م

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بمحافظة حلب في صورة بتاريخ العاشر من أغسطس اب 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ما زالت تستعيد أراضي من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، برغم خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية بدعوى أن الجماعة المتشددة قد هُزمت هناك.

كانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا، وقال ترامب إن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة لوجودها هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون روبرتسون لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم مقاتلين أكرادا، سيطرت على بلدة الكشمة في الثاني من يناير كانون الثاني بعدما سيطرت على بلدة هجين في 25 ديسمبر كانون الأول.

وفي اليوم الذي سيطرت فيه قوات سوريا الديمقراطية على الكشمة، عبر ترامب في اجتماع عن رغبته القوية في سحب القوات تدريجيا من سوريا واصفا إياها بأرض "الرمال والموت".

وأضاف أيضا أن قتال تنظيم الدولة الإسلامية أمر يعود إلى دول أخرى منها روسيا وإيران.

وقال "نحن نضربهم بكل قوة، أفراد تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف "نحن بصدد توجيه الضربات الأخيرة".

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن قوات التحالف، الذي تنسق واشنطن عملياته، تواصل مساعدة قوات سوريا الديمقراطية بالدعم الجوي ونيران المدفعية في وسط وادي نهر الفرات.

وأضاف روبرتسون "سنواصل العمل مع التحالف والشركاء الإقليميين من أجل إلحاق هزيمة تامة بتنظيم الدولة الإسلامية".

ووصف السيطرة على هجين بأنها تطور مهم.

وقال "كان هذا حدثا مهما، نظرا لأنها كانت ضمن أكبر المعاقل الأخيرة للتنظيم في وسط وادي نهر الفرات".

وأكد مسؤولان أمريكيان، شريطة عدم الكشف عن اسميهما، أن الجيش الأمريكي يساعد في العمليات.

وجرى تنفيذ معظم الحملة الأمريكية باستخدام طائرات حربية انطلقت من قطر ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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