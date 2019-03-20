هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 03:45 م

رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة يوم 14 مارس آذار 2019. تصوير: زهرة بن سمرا - رويترز.

برلين (رويترز) - قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري يوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني.

وقال في مؤتمر صحفي في برلين إن الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتي طرحها بوتفليقة في 11 مارس آذار تقضي بعدم ترشح الرئيس في أي انتخابات جديدة وبأن الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدد موعد هذه الانتخابات.

وأضاف أنه فور انعقاد هذه الندوة ووضع دستور جديد ستجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة لمن انتخبه الشعب.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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