هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 02:39 م

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم 26 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.

دبي (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين إن التوصل إلى حل للحرب في اليمن يمكن أن يسهم في الحد من اضطرابات المنطقة وإن ذلك ممكن بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة التوتر في المنطقة... الأزمات الاقليمية يمكن حلها بالدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة".

وتابع أن العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات في الشهور الأخيرة وأن "مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات".

والإمارات جزء من التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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