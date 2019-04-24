دبي (رويترز) - نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الأربعاء إن السعودية والإمارات تَدينان بوجودهما اليوم لإيران لأنها رفضت مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزو البلدين.

وأضاف "لولا قرار إيران المتعقل آنذاك بعدم التعاون مع صدام، لما بقي أثر لهذين البلدين اليوم... تدينان بوجودهما اليوم لإيران".

وغزا العراق الكويت عام 1990 واحتلها لمدة سبعة أشهر.

وقال روحاني "قبل غزو الكويت جارة السعودية، أبلغ صدام إيران بأن العراق وإيران سوف يتقاسمان 800 كيلومتر من الحدود في الخليج الفارسي".

وأضاف "هذا يدل على أن صدام كان يسعى لاحتلال السعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر بالإضافة إلى الكويت".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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