هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 04:38 م

الرئيس الإيراني حسن روحاني يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في طهران يوم 21 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز من الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية. يحظر إعادة بيع هذه الصورة أو وضعها في أرشيف.

دبي (رويترز) - أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بضرورة حماية الأبرياء في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا مع تزايد التوتر بين موسكو وأنقرة بشأن القتال الدائر هناك.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله لأردوغان خلال اتصال هاتفي إن "الوضع في إدلب معقد للغاية في ضوء وجود إرهابيين يتسمون بالخطورة ويجب القضاء عليهم وضرورة حماية الأبرياء الذين يعيشون هناك".

وقال أردوغان يوم السبت إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التنحي جانبا في سوريا وأن يترك لتركيا التعامل مع القوات الحكومية السورية وحدها وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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