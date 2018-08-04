روسيا تؤكد اقتراحها التعاون مع أمريكا بشأن سوريا
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موسكو (رويترز) - أكدت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أنها اقترحت في خطاب أرسلته إلى أكبر جنرال أمريكي في يوليو تموز التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باللاجئين السوريين ونزع الألغام.
وقالت الوزارة في بيان إن المقترحات بخصوص اللاجئين تعلقت بمخيم للاجئين في الركبان.
وقال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي إن موسكو مستعدة لمناقشة دمشق في ضمانات لسلامة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في الركبان وتهيئة الظروف لعودتهم إلى ديارهم.
ويقع مخيم الركبان داخل منطقة أقامتها الولايات المتحدة على مساحة 55 كيلومترا لضمان سلامة قاعدتها قرب الحدود العراقية السورية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم التقدم باقتراح أيضا لتنسيق عملية إنسانية لنزع الألغام بما في ذلك في الرقة وقضايا إنسانية أخرى لها أولوية".
وكانت رويترز نشرت موضوع الخطاب يوم الجمعة نقلا عن مذكرة حكومية أمريكية.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز