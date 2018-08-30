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ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا - صورة من أرشيف رويترز

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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الخميس إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث خيارات التسوية السلمية في سوريا مع نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية.

وذكر البيان أن الوزارة أكدت ضرورة الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة "البناءة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز