هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 09:19 م

موسكو (رويترز) - اتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت متأخر من مساء يوم الخميس تركيا بإرسال طائرات مسيرة هجومية بشكل غير قانوني لمنطقة إدلب السورية لمساندة مسلحي المعارضة الذين يحاربون قوات الحكومة السورية وبتزويدهم بدعم مدفعي.

جاء الاتهام بعد إعلان مسلحين في المعارضة السورية تدعمهم تركيا استعادة السيطرة على مدينة سراقب التي تقع على مفترق طرق سريعة استراتيجية وهو أمر يمثل أول انتكاسة كبرى للجيش السوري في هجوم تدعمه روسيا.

وذكر التلفزيون الروسي في وقت سابق يوم الخميس أن عسكريين أتراكا في محافظة إدلب السورية يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وسورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تركيا تنتهك بذلك اتفاقات أبرمتها مع روسيا بشأن سوريا.

وأضافت أن طائرة تركية مسيرة دخلت بشكل غير قانوني للمجال الجوي السوري يوم الثلاثاء ودمرتها الدفاعات الجوية السورية لدى استعدادها لشن هجوم على قوات الحكومة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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