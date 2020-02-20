هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 06:11 م

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا اتهمت تركيا يوم الخميس بتقديم دعم مدفعي لمتشددين يقاتلون الجيش السوري وقالت إن المتشددين اخترقوا لفترة وجيزة دفاعات الجيش في إدلب.

ونُقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن سلاح الجو الروسي نفذ ضربات استهدفت المتشددين المؤيدين لتركيا الذين اخترقوا مواقع قوات الحكومة السورية في منطقتين بمحافظة إدلب، الأمر الذي أتاح للجيش السوري التصدي للهجمات.

ونُقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها "القوات المسلحة التركية دعمت‭‭‭ ‬‬‬أعمال المسلحين بنيران المدفعية، وهو ما سمح للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السوري".

وأضافت أن نيران المدفعية التركية تسببت في إصابة أربعة جنود سوريين.

وتفاقم هذه الاتهامات التوتر المتصاعدة بين تركيا وسوريا، وحليفتها روسيا، بخصوص الصراع في محافظة إدلب، آخر معقل لمسلحي المعارضة في الحرب الأهلية المستعرة منذ تسع سنوات في سوريا حيث تشن القوات الحكومية هجوما.

ودفع الهجوم آلاف المدنيين للفرار، وطالبت تركيا بوقف إطلاق النار ودعت قوات الحكومة السورية للانسحاب.

وقالت الوزارة "من أجل عدم السماح للجماعات المسلحة بالتوغل في عمق الأراضي السورية، نفذت طائرات روسية من طراز سوخوي (سو-25) ضربة... على الجماعات المسلحة المخترقة".

وأضافت "أتاح ذلك للقوات المسلحة السورية صد جميع الهجمات بنجاح" وأردفت قائلة إن طائراتها الحربية دمرت دبابة وست عربات مدرعة وخمس شاحنات مزودة بمدافع رشاشة.

ووردت تصريحات الوزارة على وكالة الإعلام الروسية ووكالتي إنترفاكس وتاس للأنباء.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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