هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 09:28 ص

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستمع في مؤتمر صحفي مشترك في كولومبو عاصمة سريلانكا يوم الثلاثاء. تصوير: دينوكا لياناواتي - رويترز.

من ألاسدير بال وديفجيوت غوشال

نيودلهي (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن موسكو تحث دول الخليج على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة وإنه آن الأوان كي يتخلص العالم من الإجراءات الأحادية الجانب كالعقوبات.

وقال لافروف خلال مؤتمر أمني في نيودلهي "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة... بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

وتفجرت التوترات في الخليج بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، مما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

وقال لافروف "بالحديث عن الخليج يساورنا قلق شديد بشأن ما يجري هناك".

ويحضر أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المؤتمر الأمني الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من توجيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاتهام رسميا لإيران بانتهاك بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015 والرامي للحد من برنامجها النووي وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله إن استخدام آلية فض النزاع النووي ليس له أساس قانوني ووصفه بأنه خطأ استراتيجي.

وقال لافروف إن العقوبات الأحادية الجانب مشكلة في عالمنا اليوم.

وأضاف "القرن الحادي والعشرون هو وقت التخلص من أي وسائل للتعامل في العلاقات الدولية بمنطق عصور الاستعمار والاستعمار الحديث، والعقوبات.. العقوبات أحادية الجانب.. لن تجدي".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي وصعّدت تدريجيا حملة "الضغوط القصوى" التي تستهدف إيرادات إيران من النفط والتعدين وغيرها من القطاعات.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يبدل الاتفاق النووي باتفاق جديد لمنع إيران من حيازة سلاح ذري.

وكتب ترامب على تويتر أنه اتفق مع جونسون على صياغة اتفاق جديد أُطلق عيه اسم (اتفاق ترامب) ليحل محل الاتفاق الحالي.

ومن المنتظر أن يلقي ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي كلمة خلال مؤتمر دلهي يوم الخميس.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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