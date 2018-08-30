روسيا تحذر أمريكا من "عدوان غير مشروع على سوريا"
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موسكو (رويترز) - قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إنه أبلغ مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع بأن موسكو يساورها القلق إزاء مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعد لضربات جديدة على سوريا وحذر من "هجوم غير مشروع ولا أساس له على سوريا".
وقالت السفارة الروسية على صفحتها على فيسبوك إن أنتونوف اجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين بينهم ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز