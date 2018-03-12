روسيا تدافع في الأمم المتحدة عن هجوم الحكومة السورية على الغوطة
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فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا بالأمم المتحدة - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قال فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن حكومة سوريا لها "كل الحق في السعي للقضاء على الخطر الذي يهدد مواطنيها" ووصف ضواحي دمشق بأنها "مرتع للإرهاب".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوم الجيش السوري على الغوطة الشرقية بدعم جوي ومدفعي قتل حوالي 1160 شخصا منذ 18 من فبراير شباط مع سعي الرئيس بشار الأسد لسحق آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
رويترز