روسيا تدعو جماعات المعارضة في إدلب السورية لأن تنأى عن جبهة النصرة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره اللبناني في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جماعات المعارضة في إدلب السورية يوم الاثنين لأن تنأى بنفسها عن جبهة النصرة.
وأضاف لافروف بعد محادثات مع نظيره اللبناني في موسكو أن روسيا سألت الأمين العام للأمم المتحدة لماذا لا تشارك المنظمة في إعادة إعمار سوريا.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز