هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 01:46 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في الأمم المتحدة في نيويورك في صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إن موسكو تراقب الوضع عن كثب بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه لا يملك خيارا سوى التحرك على نحو منفرد نظرا لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة فيما يتصل بإقامة "منطقة آمنة" في أكثر تصريحاته وضوحا بشأن اعتزام تركيا شن هجوم عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو إنه من حق تركيا الدفاع عن نفسها لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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