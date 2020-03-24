هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 06:52 م

السفينة العسكرية الروسية (دفينيتسا-50) تبحر في مضيق البوسفور يوم الثلاثاء. تصوير: يوروك عشق - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال صحفي من رويترز إنه شاهد سفينة شحن تشغلها البحرية الروسية وهي تعبر مضيق البوسفور التركي في طريقها إلى سوريا يوم الثلاثاء محملة بسيارات إسعاف.

وأعلنت سوريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد بعد نفيها على مدى أسابيع مزاعم المعارضة بأن المرض وصل بالفعل إلى البلد الذي يعاني من انهيار المنظومة الصحية وينشط على أرضه آلاف المسلحين المدعومين من إيران.

وكانت السفينة العسكرية الروسية (دفينيتسا-50) تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع إحدى الحاويات.

وتدير روسيا، التي تقدم الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015، منشأة بحرية في طرطوس بسوريا وقاعدة جوية في اللاذقية.

وقال الجيش الروسي يوم الاثنين إن فيروس كورونا لم يصب أيا من جنوده.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خضع لاختبار الكشف عن الفيروس بعد عودته من سوريا هذا الأسبوع وأن النتيجة كانت سلبية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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