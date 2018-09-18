روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد واقعة إسقاط طائرة فوق سوريا
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ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في موسكو يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى موسكو بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية فوق سوريا.
وأسقطت الدفاعات الجوية السورية الطائرة إلا أن موسكو قالت إن طائرات إسرائيلية في نفس المنطقة وضعت الطائرة الروسية في مرمى النيران. ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي فيما يتعلق بالواقعة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز