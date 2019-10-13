هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 08:58 م

دخان يتصاعد فوق بلدة تل أبيض السورية الواقعة قرب الحدود مع تركيا يوم الأحد. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

من توم بيري ورودي سعيد

بيروت/ القامشلي (سوريا) (رويترز) - قال سياسي من أكراد سوريا لرويترز يوم الأحد إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعقد حاليا مفاوضات بمشاركة روسيا معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يوقف هجوما تركيا في شمال البلاد.

وقال أحمد سليمان العضو البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إن المحادثات تجري حاليا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية وذلك رغم تصريح مصدر مقرب من الحكومة السورية بأنها تجرى في دمشق.

ولم يذكر سليمان ما إذا كان له أو لحزبه، المستقل عن قوات سوريا الديمقراطية، دور في المفاوضات.

ولدى سؤاله عن تصريحات سليمان، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "لا تعليق... كنا قد أكدنا منذ بداية الغزو أننا سندرس كل الخيارات التي من شأنها تجنيب شعبنا التطهير العرقي".

وقال المصدر المقرب من الحكومة السورية إن الاجتماعات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق عُقدت قبل الهجوم التركي وبعده.

وقال سليمان المنتمي لمدينة القامشلي الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "نأمل في التوصل الى اتفاق يوقف الحرب الدائرة وخاصة التداعيات الخطيرة والكارثية على المواطنين في شرق الفرات".

والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، وهو أحد أقدم الجماعات الكردية، ليس جزءا من الإدارة الذاتية التي أقامتها قوات سوريا الديمقراطية وجماعات كردية أخرى مثل حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا.

وروسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت قوات تركية، بدعم من جماعات معارضة سورية، هجوما يوم الأربعاء على مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وتقول أنقرة إنها تستهدف المقاتلين الأكراد الذين تتهمهم بالارتباط بتمرد في تركيا.

وبدأ الهجوم التركي بعد انسحاب قوات أمريكية، كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية، من جزء من الحدود السورية التركية.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده تستعد لسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا بعدما علمت أن تركيا تعتزم توسيع هجومها جنوبا وغربا.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك