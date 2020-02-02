هذا المحتوى تم نشره يوم 02 فبراير, 2020 12:33 م

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: إيفجينيا نوفوجينينا - رويترز.

موسكو (رويترز) - نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة.

وقطعت السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك المتعلقة بالأمن بعد أن رفضت خطة السلام الأمريكية.

ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله "نرى رد فعل الفلسطينيين ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التي وقفت بجانب الفلسطينيين في رفض الخطة. هذا يبعث بالطبع على التفكير في جدواها".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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