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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 04:14 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:14

الفرقاطة الروسية الأميرال جريجوروفيتش تعبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر المتوسط يوم 25 أغسطس آب 2018. تصوير: يرك اشيك - رويترز (reuters_tickers)