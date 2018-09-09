روسيا تقول أمريكا ألقت قنابل فسفورية على دير الزور السورية
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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسي عن الجيش الروسي قوله يوم الأحد إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية يوم السبت.
وقال الجيش الروسي إن الضربات الجوية استهدفت قرية هجين وأدت إلى حدوث حرائق لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز