روسيا تقول إنها أكملت تسليم نظام إس-300 الدفاعي لسوريا
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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو (الى اليسار) يتحدث الى الرئيس فلاديمير بوتين بالقرب من موسكو يوم 19 سبتمبر ايلول 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية).(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها سلمت سوريا نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-300 في تحد لمخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية.
وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية يوم الثلاثاء أن "العمل انتهى قبل يوم". وأضاف أن النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سوريا.
وقررت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا في سبتمبر أيلول.
وأبدت إسرائيل أسفها على مقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي مرجعة الحادث إلى غياب الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه بأنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لإذاعة إسرائيل يوم الثلاثاء "لم نغير نهجنا الاستراتيجي بشأن إيران".
وأضاف "لن نسمح لإيران بفتح جبهة ثالثة ضدنا. سنتخذ إجراءات وفقا لما يتطلبه الأمر".
وفي واشنطن لم يتسن للمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت تأكيد تقارير تسليم النظام إس-300.
وقالت في مؤتمر صحفي "ليس بوسعي تأكيد صحة ذلك. آمل ألا يكونوا قد فعلوه".
وأضافت "أعتقد أن هذا سيكون تصعيدا خطيرا في المخاوف والمشاكل الموجودة في سوريا، لكن لا يمكنني تأكيده".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز