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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 03:01 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 03:01

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو (الى اليسار) يتحدث الى الرئيس فلاديمير بوتين بالقرب من موسكو يوم 19 سبتمبر ايلول 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية). (reuters_tickers)