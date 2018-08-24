روسيا تقول إنها تعد لزيارة بوتين للسعودية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي بروسيا يوم 22 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الانباء.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الجمعة عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعد لزيارة يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية في وقت يناسب جدول مواعيده.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز