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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 12:31 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:31

منظومات إس-300 للدفاع الجوي في عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو. صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الاثنين إن موسكو ستزود سوريا بنظام إس-300 أرض جو الصاروخي خلال أسبوعين.

وقال مكتب الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".

ويأتي الإعلان بعد أسبوع من توجيه وزارة الدفاع الروسية الاتهام لإسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.

وقال شويجو في كلمة بثها التلفزيون إن سقوط الطائرة، الذي أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا، أجبر موسكو على اتخاذ "إجراءات انتقامية مناسبة لتعزيز سلامة القوات الروسية التي تقاتل الإرهاب في سوريا".

وأضاف "نظام إس-300 الصاروخي الحديث للدفاع الجوي سينقل للقوات المسلحة السورية في غضون أسبوعين". وتابع أن النظام "سيزيد بدرجة كبيرة القدرات القتالية للجيش السوري".

وقالت روسيا التي تقاتل في سوريا لمساندة الحكومة إن سوريا أصابت طائرة الاستطلاع آي.إل-20 عن طريق الخطأ بعد فترة وجيزة من ضرب طائرات مقاتلة إسرائيلية لهدف مجاور. وتحمل روسيا إسرائيل مسؤولية خلق ظروف الخطر التي أدت إلى تحطم الطائرة.

وقالت إسرائيل، التي ضربت أهدافا في سوريا مرارا خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، إنها ستعمل على تحسين "منع تعارض" مهامها مع القوات الروسية لكنها لن توقف هذه المهام. وكانت منذ فترة طويلة تحث روسيا على عدم تزويد سوريا بمنظومة إس-300.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي.

وأجاب ردا على سؤال عن العلاقات مع إسرائيل بالقول إن القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

وقال شويجو إن روسيا ستزود الوحدات السورية المضادة للطائرات بنظم رصد وتوجيه روسية للتعرف على الطائرات الروسية.

وجرى تحديث منظومة إس-300، التي طورها الجيش السوفيتي في بادئ الأمر، وإتاحتها بنسخ مختلفة وبقدرات متباينة قادرة على إطلاق الصواريخ من شاحنات وصممت لتسقط الطائرات الحربية والصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وتقول إسرائيل إن ضرباتها في سوريا لا تشكل تهديدا للأسد حليف روسيا. لكن يتعين عليها القيام بها لوقف شحنات السلاح إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وسبق أن بذلت جهودا لمحاولة إقناع روسيا بعدم بيع إس-300 لسوريا خشية أن يعرقل ذلك قدراتها الجوية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز