روسيا تقول إن أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 08:23 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:23

أطفال ينظرون من نافذة حافلة خلال عملية إخلاء في مدينة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية يوم الثلاثاء. تصوير: بسام خابيه - رويترز (reuters_tickers)