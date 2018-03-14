روسيا تقول إن أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا
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أطفال ينظرون من نافذة حافلة خلال عملية إخلاء في مدينة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية يوم الثلاثاء. تصوير: بسام خابيه - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي في سوريا قوله يوم الأربعاء إن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنساني هناك.
ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "منذ بدأ الممر الإنساني في العمل بمنطقة الغوطة الشرقية غادر أكثر من 300 شخص وأغلب هؤلاء الناس غادروا في الأيام القليلة الماضية".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)
رويترز