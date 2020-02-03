هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 09:51 ص

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إن الجيش التركي تعرض لنيران قوات الحكومية السورية لأنه لم يخطر موسكو بشأن عملياته في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأضافت الوزارة أن طائرات سلاح الجو التركي لم تنتهك حدود سوريا ولم تُسجل أي هجمات على القوات السورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في إدلب، بعد أن أعلنت الحكومة مقتل أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين جراء قصف لقوات الحكومة السورية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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